Sanierung von ehemaliger Sekundarschule Grundschule, Kita und Hort: In Angern in der Börde entsteht ein Bildungszentrum

Nach Jahren des Umbaus ist ein Ende in Sicht: Das neue Bildungszentrum in der ehemaligen Sekundarschule in Angern kann bald bezogen werden. Wie es aktuell auf der Baustelle aussieht.