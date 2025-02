Probleme mit Grundsteuern Rolle rückwärts bei den Hebesätzen in der Niederen Börde

Nachdem die Pläne für die neue Grundsteuer C in der Niederen Börde als rechtswidrig eingestuft wurden, musste eine Lösung her. Diese ist offenbar nun gefunden. Die Räte müssen darüber am 1. April abstimmen.