Noch immer warten Grundstücksbesitzer in der Niederen Börde auf Post aus dem Rathaus. Am 1. April wird der Gemeinderat eine finale Entscheidung fällen. Worauf sich Steuerzahler einstellen müssen.

Grundstücksbesitzer in der Niederen Börde sollen nun bis Ostern ihre Grundsteuerbescheide per Post erhalten.

Groß Ammensleben - Während die Gemeinden im Landkreis Börde schon längst ihre Grundsteuerbescheide verschickt haben, müssen sich Grundstücksbesitzer in der Niederen Börde noch etwas gedulden. Laut Ann Fabini, Fachdienstleiterin „Finanzen“ bei der Gemeindeverwaltung, werden die entsprechenden Papiere in der Woche vor dem Osterfest verschickt. Doch zuvor muss der Gemeinderat eine Entscheidung fällen. Was Steuerzahler wissen müssen...