Jersleber See - Werden endlich Nägel mit Köpfen gemacht? Im Streit um das Grundstück am Jersleber See zwischen Barleben und der Niederen Börde könnte am 23. Mai der Sack zu gemacht werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.