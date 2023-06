Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Das eröffnet Menschen neue berufliche Perspektiven und bietet jederzeit Chancen, dem Leben eine neue Richtung zu geben. In Wolmirstedter Betrieben wird das gelebt.

Gute Chancen für Azubis in Wolmirstedt

Noch eine Prüfung, dann ist Tim Radtke Verfahrensmechaniker. Ausbilder Tobias Modest drückt die Daumen. Polytec bildet in Wolmirstedt weitere Berufe aus, unter anderem in den Bereichen Elektrotechnik, Lagerlogistik, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Mechatroniker oder Werkzeugmacher, natürlich auch Mädchen.

Wolmirstedt - Tim Radtke braucht noch eine Prüfung, dann ist er Verfahrensmechaniker. Nicole Beitz ist Neu-Gärtnerin in der Fachrichtung Stauden. Patrick Steinmann besucht die neunte Klasse und will Bankkaufmann werden. Alle drei haben sich bewusst für ihre Berufe entschieden, nicht immer im ersten Anlauf. Doch der Fachkräftemangel bietet Chancen, auch für diejenigen, die sich (neu) orientieren. Wie sind in diesen drei Fällen Betrieb und Azubi zusammengekommen?