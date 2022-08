Gutenswegen - 30 Jahre nach der Katastrophe wird die Kirche aufgebaut

Mario Kanstorf (rechts) und Uwe Groth stellen die Empore in der Kirche „Sankt Katharina" in Gutenswegen wieder her.

Gutenswegen - Wer dieser Tage an der Kirche „Sankt Katharina“ in Gutenswegen entlangkommt, hört schon von weitem Maschinenlärm und Hammerschläge. Im Inneren des altehrwürdigen Sakralbaus steigt der Geruch von frischem Holz in die Nase. Mario Kanstorf bearbeitet gerade mit Stechbeitel und Hammer einen Tragbalken an der Kirchenwand.