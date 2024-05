Jacob (links) und Gustav sind begeistert von den Spielsachen, die sie in dem kleinen, neuen Häuschen auf dem Spielplatz in Gutenswegen gefunden haben. Doch ganz zufrieden sind sie nicht. Denn noch müssen die großen Spielgeräte aufgebaut werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gutenswegen - Jakob und Gustav sind begeistert. Auf dem Spielplatz in Gutenswegen greifen sie beherzt zu. In einem kleinen Häuschen, das erst seit wenigen Tagen an einer Mauer steht und unter anderem von der Allianz-Vertretung in Gutenswegen gesponsert wurde, sind zahlreiche Spielsachen verstaut. Während sich der siebenjährige Jacob für eine kleine Sandmühle begeistert, hat sich sein vierjähriger Bruder einen Minitraktor aus Kunststoff gesichert. Bald widmen sich die Geschwister „Bobby-Car“ und Sandschippen aus Kunststoff.