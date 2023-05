Auf Wolmirstedts Regionalmarkt präsentierten sich noch mehr kleine Manufakturen, als in den vergangenen Jahren. Doch lohnt es sich angesichts der Inflation überhaupt noch, schöne Dinge anzubieten?

Die Stimmungskurve stieg steil an, als Doreen Katzorke (r.) zum Mikrofon griff und Lieder von Helene Fischer und Andrea Berg sang. Doch auch zuvor zeigten sich die Besucher des Regionalmarktes vom vielfältigen Angebot angetan. Für die Organisatoren um Astrid Eichel und Monique Pauls von der Stadtverwaltung gab’s viel Lob.

Wolmirstedt - Der Wolmirstedter Regionalmarkt lockte am Sonnabend hunderte Besucher auf die Schlossdomäne. Hingucker waren die auserwählten Marktstände, Grund zum Bleiben war die Kaffeetafel samt Programm der Groß Ammensleber Theatergruppe. Lohnt sich so ein Markt in Zeiten der Inflation?