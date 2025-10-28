Schon zum fünften Mal werden Gruselfans in die Niedere Börde bei Magdeburg geladen. Die Macher versprechen ein Fest für die ganze Familie.

In Dahlenwarsleben öffnen sich die Pforten der Unterwelt wieder für „Spuk in den Höfen“.

Dahlenwarsleben - Ganz Dahlenwarsleben steht schon im Zeichen von Halloween. Gruselige Figuren und eine Riesenspinne begrüßen Autofahrer bereits seit Wochen am alten Stromhäuschen. Schließlich erwartet das Dorf bald wieder zahlreiche Gäste von nah und fern. Diese erwartet Schreck und Schauder.