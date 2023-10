Von vs

20 Jahre engagieren sich die Mitglieder der Heimat- und Kulturfreunde in Rogätz. Dieser ehrenamtliche Einsatz wurde jetzt gewürdigt.

Wilsleben/Rogätz - Mehr als 100 Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt haben sich in Wilsleben bei Aschersleben getroffen. Sie waren zum „2. Heimattag des Landesheimatbundes“ gekommen. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto „Wandel und Zukunft im Verein - mehr als nur ein Generationswechsel“. In deisem Rahmen wurden die Heimat- und Kulturfreunde Rogätz geehrt.

Der Förderverein Dorfkirche Wilsleben lud ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Dort hatten einige Vereine Stände aufgebaut, an denen sie über ihre Projekte informierten. Diese Vereinsbörse kam ausgesprochen gut an, konnten sich dort doch alle informieren und vor allem Anregungen holen.

Aus Rogätz waren die Vorstandsmitglieder Silvia Schröder, Margitta Häusler, Fred Häusler und Rolf Neuendorf nach Wilsleben gefahren. Sie nahmen an Workshops teil, darunter zum Generationswechsel in Vereinen. Für die Zukunft der in die Jahre gekommenen Vereine braucht es Verjüngung und frische Ideen. Beispiele, wie es funktionieren kann, lieferten einige Vereine, darunter der Heimatverein aus Niegripp. Des Weiteren ging es um die Unterstützung der Vereine durch die Kommunen: Welche Mittel werden bereitgestellt, wie wird Zusammenarbeit organisiert? Ein Vereinsstammtisch, bei dem Termine abgestimmt werden, fand das besondere Interesse der Rogätzer.