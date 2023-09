Die Heinrich-Heine-Straße in Wolmirstedt soll saniert werden. Die Stadt plant Millionen für die Bauarbeiten ein. Nie zuvor wurde so viel Geld für eine Straße der Gemeinde ausgegeben. Darum sind die Maßnahmen so teuer.

Wolmirstedt - In den nächsten Jahren steckt die Stadt Wolmirstedt viel Geld in ihre Straßen. Allen voran die Heinrich-Heine-Straße nimmt dabei einen Sonderstatus ein. Mehrere Millionen sollen in ihre Sanierung fließen. Aber kann ein bisschen Asphalt so teuer sein?