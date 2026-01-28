EIL
Schon zum zweiten Mal: Grüne Hausnummer für die WWG Heizkosten sinken rapide: Mieter profitieren in Wolmirstedt
Geht es um Klimaschutz, marschiert Wolmirstedt zielstrebig voran. Zum zweiten Mal bekam die WWG eine Grüne Hausnummer. Davon profitieren die Mieter.
28.01.2026, 18:00
Wolmirstedt. - Ein zweites Leben bekam der Plattenbau Samsweger Straße 68 bis 73 aus dem Jahr 1971 geschenkt. Davon profitieren die Mieter und auf Wolmirstedt fällt Glanz. Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) bekam für den Fünfgeschosser die Grüne Hausnummer. Damit wurde sie zum zweiten Mal mit dieser Auszeichnung bedacht. Überreicht wurde sie von Marko Mühlstein von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (Lena).