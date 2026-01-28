Geht es um Klimaschutz, marschiert Wolmirstedt zielstrebig voran. Zum zweiten Mal bekam die WWG eine Grüne Hausnummer. Davon profitieren die Mieter.

Schon zum zweiten Mal: Grüne Hausnummer für die WWG

Die WWG bekommt zum zweiten Mal die Grüne Hausnummer, diesmal für die Samsweger Straße 68 bis 73. Das Emaille-Schild wird WWG-Geschäftsführerin Anke Gärtner überreicht. Ihr gratulieren Staatssekretär Thomas Wünsch (vorn v.l.), Wolmirstedts Finanzchef Marko Kohlrausch und Lena-Geschäftsführer Marko Mühlstein.

Wolmirstedt. - Ein zweites Leben bekam der Plattenbau Samsweger Straße 68 bis 73 aus dem Jahr 1971 geschenkt. Davon profitieren die Mieter und auf Wolmirstedt fällt Glanz. Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) bekam für den Fünfgeschosser die Grüne Hausnummer. Damit wurde sie zum zweiten Mal mit dieser Auszeichnung bedacht. Überreicht wurde sie von Marko Mühlstein von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (Lena).