Heizkosten sparen: Wie können Bürger trotz niedriger Raumtemperaturen Schimmel vermeiden

Dass die Preise für Gas und Strom exorbitant steigen, hat inzwischen jeder verinnerlicht. Kaum jemand wagt, die Heizung voll aufzudrehen. Doch ist extremes Sparen langfristig wirklich günstig? Oder lauert am Ende die Gefahr durch Schimmel?

Wolmirstedt - Die Verunsicherung ist groß. Kaum jemand kann abschätzen, was am Ende auf der Heizkostenrechnung steht. Deshalb bleiben die Temperaturen in vielen Wohnungen niedriger als sonst. Wie lässt sich angesichts der Krise die Schimmelgefahr bannen?