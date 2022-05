„Helga Hahnemann der Börde“ feiert 70. Geburtstag

Jahrelang hat Ingrid Schrader in der Bütt des Gutensweger Karnevalvereins für Lacher gesorgt. Nun hängt sie Hut und Mantel an den Nagel.

Ingrid Schrader, hier als Helga Hahnemann an der Bütt des Gutensweger Karnevalsvereins, wird 70 Jahre alt.

Gutenswegen - „Jetzt kommt dein Süßer“. Dieser legendäre Song von Helga Hahnemann war viele Jahre ihre Hymne. Erklangen die ersten Töne, wussten Kenner des Karnevals am Gutensweger Gauseberg, was nun folgen würde. Gehüllt in Mantel und Hut aus edlen Stoffen betrat sie die Bühne. Auch ein Pelz eines Fuchses war ihr ständiger Begleiter.