In den Ferien bietet die Bibliothek Wolmirstedt neben Basteltagen wieder das Bilderbuchkino an.

Wolmirstedt - Die Herbstferien nahen und schon jetzt fragen sich viele Eltern, was sie mit ihren Kindern unternehmen können. Für nasskalte Tage hat Wolmirstedt dieses Jahr einiges zu bieten.

Spaß in der Bibliothek

Auch in den Ferien gibt es jeden Dienstag und Donnerstag ab 16.30 Uhr für eine Stunde das kostenlose Bilderbuchkino in der Wolmirstedter Stadtbibliothek. „Kinder ab einem Alter von drei Jahren dürfen sich über spannend erzählte Geschichten freuen“, informiert Bibliotheksleiterin Janina Freimann. Natürlich darf auch im Lese-Café in den zahlreichen Büchern geschmökert werden.

Zusätzlich wird in den Ferien fleißig gebastelt. Montags und freitags in der Zeit von 13 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr warten buntes Papier, Perlen, Kulleraugen und Klebesteinchen auf ihren kreativen Einsatz.

Besuch im Museum

Wer dem trüben Herbstwetter entfliehen möchte, findet in den Ausstellungen des Museums nicht nur trockene Innenräume, sondern auch spannende Fakten zum bei Farsleben gestrandeten Zug des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, historische Werkstätten zum Anfassen und zu den Bodenschätzen der Börde. Der Eintritt kostet 1,50 Euro, Schüler zahlen 1 Euro, Familienkarten gibt es für 3 Euro. Preise und Infos zu den verschiedenen Führungen und Vorträgen können im Museum erfragt werden.

Musical im Bürgerhaus

Rund um die Kartoffel dreht sich alles beim Familienkartoffelfest, das vom Verein „Schranke“ im Schlosspark organisiert wird. Dazu wartet am Mittwoch, 18. Oktober, um 16.30 Uhr im Schlosskeller ein spannendes Mitmach-Musical mit den beiden Drachen Flammina und Pàpyrus auf Familien. Anschließend können die Kinder am Feuer wieder Kartoffeln und Stockbrot rösten. Der Eintritt ist frei, aber um die vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer: 039201/25379 wird gebeten.

Programm im Hort

Auch der Hort der Adolph-Diesterweg-Grundschule bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder. Neben einem Herbstprojekt in der ersten Woche inklusive Drachenbastelaktion, Lagerfeuer und bereits ausgebuchtem Ausflug in den Elbauenpark warten gruselige Halloweentage in der zweiten Woche auf die Jungen und Mädchen. „Auch hier wird gebastelt. Den Abschluss bildet eine Halloweenparty am Ende der Woche“, verrät Hortleiterin Britt Engel.

Sportlich im Verein

Ebenso freuen sich die Sportvereine der Stadt auf neue Mitglieder, die zu einem kostenlosen Probetraining vorbeikommen wollen. Egal ob Fußball bei den Ohrekickern, Leichtathletik beim SV Kali Wolmirstedt, Körbe werfen bei den Baskets, Tischtennis beim TTC oder Tanzen im OK Live-Ensemble: Auf den Internetseiten der Vereine kann sich über Trainingszeiten und Kontaktdaten informiert werden.