Wolmirstedt - Nichts für Stubenhocker ist das Draußen-Ferienangebot in Wolmirstedt - und das verspricht einen abwechslungsreichen Herbst für Kinder, Jugendliche und Familien. Denn neben den Innenraumaktivitäten wie Museum, Bibliotheksbasteltage und Sportvereinen, locken auch Attraktionen an die frische Luft.

Naturtage mit dem Nabu

Die Naturschutzjugend (Naju), die zum Naturschutzbund (Nabu) gehört, lädt für fünf Tage nach Wolmirstedt und Colbitz ein. Zusammen mit den Profis können Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren hier in der schulfreien Zeit für die Natur aktiv werden. Vom 16. bis 20. Oktober wird dazu ein buntes Programm auf den Streuobstwiesen geboten. „Wir wollen Äpfel und Birnen ernten, teilweise auch mosten und die Wiese mit den Bäumen pflegen“, teilt die Naju mit. Weiterhin gibt es Infos zum Lebensraum Streuobstwiese und seinen Bewohnern und es locken Naturerfahrungen, Lagerfeuer, Wanderungen im Lindenwald und eine Pilzexkursion.

Untergebracht werden die Jungen und Mädchen im Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) Wolmirstedt. Der Teilnehmerbeitrag für Programm, Unterkunft und Verpflegung liegt bei 80 Euro, für Naju-Mitglieder bei 70 Euro. Weitere Informationen gibt es unter 0391/5440896 oder per Mail unter mail@naju-lsa.de.

Gruseln bei der Feuerwehr Wolmirstedt

Ein Halloweenfest für kleine und große Gespenster plant auch in diesem Jahr die Wolmirstedter Feuerwehr. Dazu sind am Dienstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr alle Gruselfans auf den Hof des Feuerwehrgerätehauses im Wolmirstedter Bauernweg eingeladen. Vor allem für die Jüngsten wird viel geboten: Neben einem Karussell und einer Hüpfburg ist auch die Feuerwehrjugend mit Aktionen für die Besucher dabei. Für das heimelige Ambiente gibt es Feuerkörbe und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Klettern mit dem BFZ

BFZ in Wolmirstedt bietet für den Oktober wieder ein abwechslungsreiches Ferien- und Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche an. Dazu lockt vom 16. bis 20. Oktober eine mehrtägige Aktion unter dem Motto „Klettern, Knobeln, Bauen“ in die Triftstraße 6. „Gemeinsam üben wir uns im Werk 4 in Magdeburg Parcour, klettern im Seilgarten und verwirklichen ein Bauprojekt“ informiert Bildungsreferent Thomas Hippe. Übernachtet wird aber nicht. Das Angebot findet täglich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr statt und richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Neben Spielen sind auch weitere Herausforderungen geplant.

25 Euro kostet das ganze Projekt pro Person. Niedrig angesetzt sind die Preise für das BFZ und die Naju vor allem deshalb, weil die beiden Angebote durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert werden.

Jugendarbeit lernen in Wolmirstedt

Vom 22. bis 27. Oktober ist es für Jugendliche ab 16 Jahren zudem möglich, im BFZ für 50 Euro die Juleica-Ausbildung zu absolvieren. „Die JugendleiterInnencard (Juleica) ist ein bundesweit einheitlicher Qualitätsnachweis der Ausbildung in der ehrenamtlichen Jugendarbeit“, informiert Hippe. Neben interessanten Selbsterfahrungen könnten Jugendliche so auch an der Persönlichkeitsbildung Heranwachsender mitwirken.