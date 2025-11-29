Ein Barleber Kosmetikstudio wird zur Sammelstelle für Weihnachtswünsche von Kindern des Cornelius-Werks in Burg.

Barleben - In der Vorweihnachtszeit sammelt Nadine Priesing in ihrem Barleber „Kosmetikstudio Unique“ wieder Kinderwünsche. Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren organisiert sie jährlich eine Spendenaktion für die Kinder und Jugendlichen im Cornelius Werk in Burg.

Lesen Sie auch:Wanzleben: Aktion Wunschbaum läuft im Bahnhof an

Das Cornelius Werk in Trägerschaft der Dachstiftung Diakonie ist eine Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für benachteiligte junge Menschen in freier Trägerschaft. Es widmet sich in erster Linie traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Um den Kindern in der Einrichtung zu Weihnachten kleine Wünsche zu erfüllen und eine Freude zu machen, stellt Nadine Priesing einen Weihnachtsbaum auf.

Dieser Weihnachtsbaum wird nicht nur mit der üblichen Weihnachtsbaumdekoration geschmückt, sondern auch mit Anhängern, auf denen die Kinder und Jugendlichen aus dem Cornelius Werk ihre Wünsche notieren. Und so wird aus dem Weihnachtsbaum ein „Wunschweihnachtsbaum“.

Kleine Geschenke und Eintrittskarten für den Zoo

Sponsoren nehmen sich der Wunschanhänger an und setzen die Wünsche in die Tat um. Aber das ist nicht alles. Es wurden in der Vergangenheit auch weitere kleine Geschenke wie Eintrittskarten für den Zoo, ins Kino und für andere Freizeiteinrichtungen gesponsert.

Auch interessant:Damit Kinderaugen leuchten: Wunschbaum steht im Rathaus

Über die Jahre hinweg haben bislang haben mehr als 50 Gönner die Wunschweihnachtsbaumaktion von Nadine Priesing unterstützt und Weihnachtswünsche von Kindern des Cornelius Werks erfüllt. Auch in diesem Jahr hofft sie wieder auf zahlreiche Unterstützer. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Nadine Priesing melden. Sie ist per Whatsapp unter 0170/825 14 94 erreichen. Die Geschenke sollen am 15. Dezember während einer Feierstunde an die Kinder des Cornelius-Werkes übergeben werden.