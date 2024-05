Herrentag in der Region Wolmirstedt 2024

Herrentagstouren sind meist sehr lustig. Da kommt ein Zwischenstopp wie hier an der Lindhorster Mühle gerade recht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Am Herrentag schwingen sich Leute gern aufs Rad und fahren von einem Rastplatz zum nächsten. Darauf haben sich Veranstalter der Region Wolmirstedt eingestellt, bieten auch am 9. Mai 2024 Verköstigung und Musik. Es lohnt sich, folgende Orte auch in diesem Jahr anzusteuern.