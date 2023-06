Auf der Wolmirstedter Schlossdomäne starteten am Sonnabend, 10. Juni, weit über einhundert historische Fahrzeuge. Das war auch für Zuschauer schön anzusehen.

Stilecht gekleidet absolvierten Mandy und Andreas Poppe die Tour in ihrem Ford Modal A Sedan Fordor von 1930 mit 40 PS.

Wolmirstedt - Historische Fahrzeuge sind weit mehr, als Fortbewegungsmittel: Es sind Liebhaberstücke. Das zeigen die Besitzer der Oldtimer gern auch in der passenden Kleidung. Die entspringt manchmal derselben Zeit, wie die Autos. Das war auch bei der 13. Ohreclassic deutlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Tour startete am Sonnabend, 10. Juni, auf der Wolmirstedter Schlossdomäne und lockte viele Schaulustige an. Moderator Wolfgang Großmann stellte am Start jedes einzelne Auto samt Insassen vor.