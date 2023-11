Die Gutensweger Karnevalisten sind in die neue Session gestartet. Der Karnevalspräsident präsentierte dem Narrenvolk das neue Prinzenpaar und erlaubte sich zuvor einen Gag.

Gutenswegen. - Hile-Hile heißt der Ruf der Narren des Gauseberger Karnevalsvereins Rot-Weiß. Hile-Hile erklang es dutzendfach am Sonnabendabend, als pünktlich zum 11.11. die neue Session eröffnet wurde. Höhepunkt des Abends war die Präsentation des neuen Prinzenpaares.

Wer wird den Karnevalsverein in der kommenden Session vertreten, war ein gut gehütetes Geheimnis des Karnevalspräsidenten Marco Baumgarten. Das Rätselraten im Dorf war groß, viele glaubten, Frank und Cindy Seifried würden die wichtigsten Narrenkappen tragen. Doch weit gefehlt. Sie durften zwar auf die Bühne kommen, bekamen viel Applaus, doch die Ehre des nächsten Prinzenpaares ging an Christoph Miosga und Kerstin Weingart.

Auch sie wurden vom närrischen Volk gefeiert, vor allem aber zeigte sich Karnevalspräsident Marco Baumgarten stolz, weil das närrische Treiben wieder Fahrt aufnimmt. Coronabedingt mussten Aktionen lange heruntergefahren werden, doch nun zeigt sich der Gutensweger Karnevalsverein in neuem Schwung.

Eine neue Kindertanzgruppe präsentierte sich, außerdem entwickelt sich eine enge Zusammenarbeit mit der Groß Ammensleber Kita. Wie es in Gutenswegen seit langem üblich ist, wird das Karnevals-Gen von Generation zu Generation weitergetragen. Mit dem Vereinshaus stehen längst beste Bedingungen bereit.

Dennoch: Auch das Karnevalsleben hat ernste Seiten. Nach einem Anschlag auf einen Karnevalsumzug in Hessen im Jahr 2020 stellt sich auch am Gauseberg die Frage nach der Sicherheit. „Wir erfüllen schon längst alle Bedingungen, sind Vorreiter in Sachen Sicherheit“, weiß Marco Baumgarten und betont: „Wir planen einen ganz normalen Umzug.“

Das Gauseberger Publikum weiß, wie Karnevalfeiern geht. Foto: Gudrun Billowie

Wer nicht auf die Tanzfläche geht, schunkelt mit Freunden. Foto: Gudrun Billowie

„Die toten Schlüpfer“ aus Walbeck sangen lustige und frivole Lieder. Foto: Gudrun Billowie

Die Gauseberger Funkengarde brachte Stimmung in den Saal. Foto: Gudrun Billowie

Der Nachwuchs der Gauseberger Tänzerinnen ist gesichert. Foto: Gudrun Billowie

Maritimes vom Gauseberg: Angeline, Romy, Rebecca, Martin, Daniela und Michel. Foto: Gudrun Billowie

Gag von Marco Baumgarten und Alexander Leon: Frank und Cindy Seifried sind KEIN Prinzenpaar, obwohl viele auf sie gesetzt hatten. Kathleen Freimann serviert Getränke. Foto: Gudrun Billowie

Gauseberger Funkengarde. Foto: Gudrun Billowie