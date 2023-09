Intel lockt Unternehmen an High-Tech-Riese kommt nach Barleben

Der weltweit renommierte Technologie-Beschleuniger Sioux Technologies hat am Dienstag, 26. September, den Mietvertrag für Räume im Technologiepark Ostfalen in Barleben unterzeichnet – ein weiterer Schritt, bevor das Unternehmen ab 2024 rund 20 Millionen in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum auf dem Gelände nördlich von Magdeburg investiert.