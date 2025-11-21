Der Kultur- und Geschichtsverein lädt am 26. November zu einem Filmabend ein: Zwei Stunden spannende Aufnahmen aus der Geschichte Klein Ammenslebens.

Während des Vereinsabends in Klein Ammensleben wird auch Filmmaterial über die Instandsetzung der Dorfkirche zu sehen sein.

Klein Ammensleben - Wer in alten Erinnerungen schwelgen will, ist beim nächsten öffentlichen Vereinsabend des Kultur und Geschichtsvereins Klein Ammensleben richtig. Für Mittwoch, 26. November, haben die Organisatoren ab 18 Uhr einen Filmabend im Gemeinschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus vorbereitet.