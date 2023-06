Barleben - Wer durch den alten Ortskern von Barleben spaziert, kann sich an seinem dörflichen Charakter erfreuen. Alte Höfe und Gebäude prägen das Bild. In der vergangenen 20 Jahren kamen aber auch zahlreiche Neubauten hinzu, um vorhandene Baulücken zu schließen. Doch auch diese fügen sich in das historische Ortsbild ein, dür den strengste Bauvorschriften galten - bis jetzt. Was die Gemeinde Barleben plant.

