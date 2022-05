Hits aus Kultfilm in der Festscheune von Klein Ammensleben

In der Festscheune Behns in Klein Ammensleben hat es am Sonnabendabend gewaltig gerockt. Auf der Bühne standen die Musiker der „Drei Generationen Blues Band“.

Klein Ammensleben - Alles im Zeichen der „Blues Brothers“: In der Festscheune Behns in Klein Ammensleben hat es am Sonnabend gewaltig gerockt. Auf der Bühne standen die Musiker der „Drei Generationen Blues Band“. Von „Peter Gunn Theme“ über „Sweet Home Chicago“ bis „Everybody Needs Somebody…“ hauten die Rocker jeden Kracher aus dem berühmten Hollywood-Streifens „Blues Brothers“ raus - sehr zur Freude der Gäste.