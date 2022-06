Testzentrum Hochbetrieb im Testzentrum in Wolmirstedts Ortsteil Farsleben

Seit die 3-G-Regel am Arbeitsplatz gilt, erleben Testzentren wieder einen regen Zulauf. In Wolmirstedt gibt es derzeit nur ein Testzentrum in Farsleben, am Montag eröffnet ein weiteres in der Jahnhalle. Reicht das?