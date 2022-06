Hochwasser 2013: Wie die Wolmirstedter über Gefahr informiert wurden

Wolmirstedt - Jutta Paulus sitzt für die Grünen im Europa-Parlament, zu Hause ist sie in Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort riss Ende Juli eine Flutkatastrophe Menschen und Häuser mit sich, seither fragen sich viele, was dort schief gelaufen ist, warum die Warnungen nicht bei der Bevölkerung ankamen. Diese Frage treibt auch Jutta Paulus um, deshalb machte sie auf ihrer Sommertour Halt in Glindenberg.