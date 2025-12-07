Der Landkreis will das Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt verkaufen. Es gab mehrere Interessenten. Nur einer hat es in die Endrunde geschafft.

Hoffnung für das BFZ und die Klassenfahrten?

Wer bekommt das Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt?

Das Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt hat eine Zukunft.

Wolmirstedt. - Das Wolmirstedter Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) ist seit Jahrzehnten Ziel vieler Schulklassen, sie verbringen dort ihre Klassenfahrten. Doch zum Jahresende werden die Häuser geschlossen. Entgegen erster Befürchtungen wohl nicht für immer, denn der Landkreis weiß, mit wem er demnächst verhandelt.