In Ochtmersleben haben die Nachwuchsbrandschützer 2022 den Pokallauf der Hohen Börde ausgetragen.

Hohe Börde - Kontinuierliche Arbeit mit dem Nachwuchs für die Reihen der Brandschützer zahlt sich aus. Wer frühzeitig für die Arbeit der Feuerwehr „brennt“, bleibt häufig auch dabei, wenn er älter wird. Viola Moser, in der Gemeindewehrleitung zuständig für den Nachwuchs, konnte zur Jahreshauptversammlung in der Prokon-Halle in Schackensleben ein positives Resümee ziehen.