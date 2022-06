Hohe Kosten durch illegalen Müll in Wolmirstedt und Landkreis Börde

Wolmirstedt - Schön ist das Wetter dieser Tage rund um die Ohrestadt. Bei Ausflügen rund um Wolmirstedt kann man nicht nur Frühblüher und Wildtiere beobachten, sondern auch die Entstehung wilder Müllkippen. Vor allem an zwei Punkten fällt der Müll zur Zeit besonders auf. So fanden Spaziergänger zuletzt eine illegale Ablagefläche auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Wolmirstedt und Mose. Wenige Meter hinter der B189-Brücke hatten Unbekannte Altreifen, Autositze und weitere Fahrzeugteile einfach in die Natur geworfen und waren dann verschwunden. Wie eine Leserin der Volksstimme berichtete, soll dies zwischen dem 11. und 13. März geschehen sein. Ein weiterer Punkt, der vor allem von vielen Radtouristen frequentiert wird, ist der kleine Parkplatz am Mittellandkanal gegenüber der Einfahrt zur Mülldeponie in Elbeu. Eigentlich ein Fall für die Behörden. Aber wer ist dafür zuständig?