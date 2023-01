Die 23. Kalimandscharo-Festpiele werfen ihre Schatten voraus. Das Ensemble des Holzhaustheaters Zielitz ist bereits fleißig am proben für das neue Stück „Rock’n’Roll im Kristallpalast“.

Zielitz - „Mein Name ist Krenz … Egon Krenz“, stottert Valentin verwirrt, weil ihm auf die unerwartete Frage von Modezar Heinz Lohmann gerade nichts anderes einfällt. „Vögel, die am Morgen singen, frisst am Abend die Katz!“, kommentiert Valentins Vater Artur den Leichtsinn seines Sohnes.