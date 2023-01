Humanas hat in Wolmirstedt die Bagger losgeschickt

Seniorenwohnungen sind in Wolmirstedt weiterhin gefragt. Nun hat Humanas den Bau einer Wohnwabe begonnen.

Humanas hat den Bau des Seniorenwohnparks in Wolmirstedt gestartet.

Wolmirstedt - In Wolmirstedt entsteht ein weiteres Domizil für Senioren. Humanas hat in der Kleinen Gartenstraße mit dem Bau begonnen. Zwischen der ehemaligen Gärtnerei Cohnert und der Staudengärtnerei Weinreich wird ein Wohnpark in Wabenform errichtet.