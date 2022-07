Humor und Musik in Groß Ammensleben

Über 100 Gäste trotzten dem Regenwetter und amüsierten sich auf dem Sommerfest der Vereine in Groß Ammensleben.

Dicht umlagert war die Bühne der Theatergruppe während des "Sommerfestes der Vereine" auf der Domäne in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - Trotz des Schmuddelwetters mit immer wiederkehrenden Regenschauern strömten am Sonnabendnachmittag rund 100 Gäste zum „Sommerfest der Vereine“ auf die ehemalige Domäne in Groß Ammensleben. „Der Festplatz ist voll, im Moment sind an die 100 Gäste hier“, erklärte Ortsbürgermeister Rüdiger Pfeiffer während der Veranstaltung. „Nach anfänglichen Sorgen wegen des Wetters sind wir jetzt aber sehr zufrieden.“ Die Regenschauer hätten glücklicherweise nur die Programmpausen erwischt.