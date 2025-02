Der südlichste Abschnittes des Breitewegs in Barleben soll in diesem Jahr umgebaut werden. 1,2 Millionen Euro sind im Haushalt für 2025 eingestellt.

Barleben - Die Mitglieder des Barleber Hauptausschusses haben dem Gemeinderat die Abstimmung über den Haushalt 2025 empfohlen. Dieser hat im Ergebnisplan ein Volumen in Höhe von 44,306 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 hatte der Etat einen Umfang von 43,1 Millionen Euro. Dabei werden die geplanten Erträge die zu erwartenden Aufwendungen decken. Kurz: Der Haushalt wird ausgeglichen sein. Der im Jahr 2014 eingeleitete und in den Folgejahren verschärfte Konsolidierungsprozess hat also Wirkung gezeigt. Was in diesem Jahr gebaut wird.