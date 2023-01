In Angern sorgt riesige Anlage sorgt für saubere Luft

Aus der ehemaligen Sekundarschule in Angern wird ein hochmodernes Bildungszentrum. Aktuell laufen dort die letzten Arbeiten.

Der Angeraner Bürgermeister Egbert Fitsch, Bauamtsmitarbeiter Olaf Schmilas und Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Schmette (von links) begutachten die riesige Lüftungsanlage auf dem Dachboden der zum Bildungszentrum umgabuten ehemaligen Sekundarschule in Angern.

Angern - Die ehemaligen Sekundarschule in Angern steht kurz vor der Fertigstellung. In den vergangenen drei Jahren war das Gebäude zum Bildungszentrum umgebaut worden. In wenigen Wochen werden hier Kita und Hort einziehen, nur wenig später sollen auch die Schüler der Freien Umweltschule ihr neues Domizil erobern.