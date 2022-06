In Barleben können Wasservögel sicher brüten

Mit einem Kran ist am Donnerstagvormittag ein Floß über den Adamsee in Barleben eingeschwebt. Seltene Seeschwalben sollen auf dem Adamsee bei Barleben sicher brüten können.

Barleben - Es ist Punkt 9 Uhr am Adamsee am Rande von Barleben. Das Floß aus Metall hängt bereits an den Haken eines großen Autokrans. Dann gibt der Werkleiter des hier ansässigen Kiessandtagebaus, Harald Kunert, das Zeichen. Alle Anwesenden schauen gespannt dem Treiben zu. Langsam hebt sich das 2,5 Tonnen schwere Teil in luftige Höhe, bis es nach wenigen Minuten auf die spiegelglatte Wasserfläche des Adamsees aufsetzt. Das Floß schwimmt.