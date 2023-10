Barleben - Selten war in jüngerer Vergangenheit ein Vorstoß der Gemeindeverwaltung auf so große Skepsis gestoßen wie der „Citytree“. Eigentlich sollte dieser moderne Biofilter im Innenbereich von Barleben die von Autoabgasen verschmutzte Luft reinigen – als Pilotprojekt. Doch weil das Vorhaben bereits in den vorberatenden Gremien größtenteils auf Ablehnung stieß, zog Bürgermeister Frank Nase (CDU) selbst die Reißleine. Wie es jetzt weiter geht.

Bereits während der Hauptausschusssitzung stellte er den Antrag, die betreffende Beschlussvorlage von der Tagesordnung zu nehmen. So kam das Papier zur jüngsten Ratssitzung gar nicht erst zur Abstimmung.

Geballte Naturkraft für bessere Luft

Dabei klang anfangs alles so gut. So sollte auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung mit zunächst einem „Citytree“ moderne Technik gepaart mit geballter Naturkraft Einzug in die Gemeinde halten. Neben der Verbesserung der Luftqualität sollte auch der Aufenthalt von Spaziergängern angenehmer gestaltet werden. Schließlich war das der Wunsch vieler Bürger, geäußert während der Workshops im Zuge der Erarbeitung der Smart-City-Strategie.

Laut Angaben des Herstellers „Green City Solutions“ aus dem brandenburgischen Bestensee bei Berlin handelt es sich bei dem Gerät um eine Kombination aus Stadtmöbel und Biofilter. Unten befindet sich eine Sitzbank, oben eine moosbewachsene Fläche. Im Inneren komme komplexe Technologie mit einer Schnittstelle zum Vernetzen verschiedener Informations- und Kommunikationstechniken zum Einsatz. Über einen 43-Zoll Bildschirm könne zudem die Luftqualität und Reinigungsleistung in Echtzeit dargestellt werden.

Bürgermeister sieht dennoch Potenzial

Für die saubere Luft sollen eingebaute Module aus Moos sorgen. Somit gilt das Gerät als einer der weltweit ersten Biotech-Feinstaubfilter für urbane Räume. „Moose binden Feinstaub“ und seien „echte Allrounder für Luftreinhaltung und Gesundheit“, wirbt der Hersteller. Spezialisierte Sorten binden demnach Ruß und Kohlendioxid. Außerdem können die Moose als kleine Schwämme viel Feuchtigkeit binden und über Verdunstung die Umgebungsluft kühlen.

Bürgermeister schlägt anderen Standort vor

Möglich wird dies durch ein automatisiertes Bewässerungs- und Ventilationssystem in Verbindung mit moderner Computertechnologie. Auf einer Fläche von nur sieben Quadratmetern kann das Gerät laut Hersteller binnen einer Stunde so viel Luft reinigen, wie 10.000 Menschen in der gleichen Zeit veratmen. Zudem erreiche die Kühlleistung jene von 67 Jungbäumen oder einer 100 Quadratmeter großen aktiven Grünfläche.

Mit der Anschaffung eines „Citytrees“ wollte die Gemeinde bares Geld sparen. Schließlich ist das Pflanzen zuzüglich der Kosten für den Flächenerwerb recht teuer. Ein „Citytree“ kostet 73000 Euro, zuzüglich jährlicher Wartungskosten in Höhe von 3000 Euro. Doch mit dem Start der Spendenaktion „Mein Baum für Barleben“ (Volksstimme berichtete) ist dem Argument wohl die Grundlage entzogen.

Gemeinde soll vom „Citytree“ profitieren

Außerdem sahen die Kommunalpolitiker den Standort im Innenbereich von Barleben skeptisch. Hier sorgten schließlich genügend Bäume für saubere und die Wasserspiele für kühle Luft. Jörg Brämer (FWG/Grüne) hatte im Bauausschuss beispielsweise vorgeschlagen, den „Citytree“ in einem Innenhof aufzustellen. Andere Räte wie Cornelia Dorendorf (FDP) sahen in dem Gerät nur einen weiteren Angriffspunkt für Vandalen. Ferner war das Projekt als Steuergeldverschwendung gebrandmarkt worden.

So stieß das Vorhaben der Verwaltung in vorberatenden Gremien auf wenig Gegenliebe. In Meitzendorf stimmten nur drei Ortschaftsratsmitglieder für das Projekt - bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Auch in Ebendorf wurde denkbar knapp mehrheitlich für das Vorhaben gestimmt. In Barleben war die Skepsis am größten: Sieben Ortschaftsratsmitglieder votierten gegen das Projekt und nur ein Mitglied dafür. Der Sozialausschuss, der Finanzausschuss sowie der Bauausschuss hatten das Projekt einstimmig abgelehnt. Der Hauptausschuss nahm die entsprechende Beschlussvorlage dann also gänzlich von der Tagesordnung.

Stadtmölbel in Barleben „pflanzen“

Doch so ganz will der Bürgermeister nicht von seiner Idee abweichen - die Gemeinde soll von den Vorteilen des „Citytree“ profitieren. „Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Biofilter an andere Stelle in der Gemeinde seinen Dienst tun kann“, sagte Frank Nase im Hauptausschuss. Er könne sich einen Standort im Technologiepark Ostfalen vorstellen, beispielsweise im Atrium des Industrie und Gründerzentrums. Natürlich müsste die Finanzierung mit den Verantwortlichen besprochen werden. Die Gemeinde jedenfalls wäre aus dieser Sache raus. Somit besteht wohl doch noch die Chance, dass dieses mit Technik und Natur ausgestattete Stadtmöbel in die Gemeinde Barleben doch noch verpflanzt werden kann.