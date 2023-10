Die Vorbereitungen für die schaurig-schöne Veranstaltung am 28. Oktober laufen auf Hochtoren. Wo sich die Pforten in gruselige Unterwelten öffnen.

Am 28. Oktober lädt Dahlenwarsleben wieder zu „Spuk in den Höfen“ ein.

Dahlenwarsleben - Noch sind in Dahlenwarsleben zwar weder Gerippe an Häuserwänden oder Spinnweben über Toreinfahrten zu entdecken. Doch hinter den Kulissen wird fleißig für die gruselige Veranstaltung geplant und vorgesorgt.„Ich bin gerade zurück und habe Lagepläne und Stempelkarten drucken lassen“, berichtet Stefan Buhtz. „Die Karten gibt es gratis von mir.“ Der Kneiper ist nach wie vor im Organisationsteam. Er weiß, was es mit den Stempelkarten auf sich hat. Am Tag des gruseligen Spektakels am Sonnabend, 28. Oktober, werden sich pünktlich um 17.30 Uhr insgesamt elf Pforten in schaurige Unterwelten öffnen.

Überraschung für volle Stempelkarte

Den Lageplan haben die Organisatoren zur besseren Orientierung vorbereitet. Denn die Karte zeigt genau an, wo die Gruselorte zu finden sind. In einigen werden Spiele angeboten oder es ist ein Quiz zu lösen. Doch alle haben eines gemein: Nur hier gibt es die begehrten Stempel für die Stempelkarte. Diese wiederum können vorab in den Kitas im Ort, in „Buhtzis Kneipe“ sowie am Sportplatz abgeholt oder unter www.beauty-barn.de bestellt werden.

Wer am Ende seines schaurigen Rundganges am Sportplatz seine Stempelkarte nebst allen Stempeln vorweisen kann, wird mit einer Überraschung belohnt. Diese wartet um 20 Uhr auf die Gewinner. Anschließend soll das beste Kostüm der Kinder und der Erwachsenen prämiert werden.