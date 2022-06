In der Zielitzer Bibliothek hat der Lesesommer XXL begonnen

Teilnehmer können an der Säule in der Bibliothek zeigen, wieviele Bücher sie zum Lesesommer gelesen haben.

Zielitz - „Ab sofort werden in Zielitz und im gesamten Bundesland dicke und dünne Bücher gewälzt“, teilte die Bibliothek in Zielitz mit und macht damit auf den Start der Ferienaktion „Lesesommer XXL“ aufmerksam. Bis zum 25.August können sich Schüler von 7 bis 17 Jahren in der Bibliothek in Zielitz mit reichlich Lesestoff für die Ferien eindecken.