Im „Dollschen Grund“ wird am Sonntag, 26. Februar, zum 24. Mal der Motocross-Winter-Cup ausgetragen. Das Sandboden-Rennen des MSV Dolle wird von den Fahrern gern zur Vorbereitung auf die bevorstehende Saison genutzt. Und auch die Motocross-Fans lassen sich das lautstarke Spektakel am Rand der Colbitz-Letzlinger Heide nur ungern entgehen.

Dolle - Der Motocross-Winter-Cup auf der anspruchsvollen Sandbodenstrecke in Dolle ist eine feste Größe für die Saisonvorbereitung vieler Fahrer und aus ihrem alljährlichen Motocross-Terminkalender nicht mehr wegzudenken. So auch in diesem Jahr: Am 26. Februar findet der Wettbewerb nun schon zum 24. Mal statt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. „Und das nicht nur bei den zahlreichen Fans, sondern auch bei den Fahrern, Rennteams sowie dem Fachpublikum“, weiß Carmen Baer vom Motorsportverein (MSV) Dolle im ADAC.