In Dolle wird zum Dorffest die Ritterburg wieder aufgebaut

Zur Feier „800+Eins“ in Dolle werden die Milchkannen in den Festumzug eingebunden. Auf der Freifläche neben der Kirche wird am Sonntag die alte Ritterburg wieder auferstehen.

Dolle - Dem kommenden Sonntag schaut Birgit Zillmann schon gespannt entgegen. Wie das Mitglied des Festkomitees zur „800+Eins“-Feier in Dolle gegenüber der Volksstimme bestätigte, werde an diesem Tag die alte Ritterburg, die im frühen Mittelalter hier gestanden haben soll, wieder aufgebaut. „Natürlich nicht mit Steinen“, erklärt Birgit Zillmann. Stattdessen werde am Sonntag ein Stahlgerüst in unmittelbarer Nähe zur Kirche montiert. Daran würden dann luftdurchlässige Planen befestigt, auf denen das alte Bollwerk von Dolle zu sehen sein wird.