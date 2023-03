Die Neubauernsiedlung in Elbeu wirkt, als wäre sie in den vergangenen Jahrzehnten vergessen worden. Es gibt keine befestigte Straße, die Strom- und Telefonleitungen sind an alten Lampenmasten befestigt und gelangen oberirdisch in die Häuser. Nun soll die Straße modern werden. Das kostet.

Wolmirstedt - Schmucke Häuser hinter stabilen Hecken prägen die Neubauernsiedlung in Elbeu. Die Straße befindet sich in der Nähe des Tunnels unter dem Mittellandkanal, dort lässt es sich offenkundig gut leben. Was fehlt, ist eine befestigte Straße. Die soll es demnächst geben. Allerdings werden die Anlieger zur Kasse gebeten, obwohl die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt abgeschafft wurden. Was ist geplant?