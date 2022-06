In Groß Ammensleben entsteht Kindergarten für bis zu 120 Kinder

In Groß Ammensleben tut sich was. Die Kita-Baustelle kommt voran.

Groß Ammensleben - Während in der vergangenen Woche die Zwischendecke des Rohbaus der neuen Kindertagesstätte in Groß Ammensleben noch nicht begehbar war, hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert. So waren seitdem mehrere schwere Bodenplatten mit einem Kran in das Gebäude auf der Domäne gehoben worden. Hier können nun die Rohbauarbeiten für die künftige Kita weitergehen.