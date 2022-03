In Klein Ammensleben ist der neue Anbau des Feuerwehr-Gerätehauses eingeweiht worden

Das Gerätehaus der Klein Ammensleber Feuerwehr ist in den vergangenen Monaten gewachsen. Nun wurde der neue Anbau eingeweiht, auch wenn dieser eigentlich noch gar nicht fertig ist.

Wehrleiter Tobias Buhtz (r.) und Ortsbürgermeister Matthias Meinecke weihen den Anbau des Feuerwehr-Gerätehauses in Klein Ammensleben ein.

Klein Ammensleben - Unter großem Applaus der anwesenden Feuerwehrmänner und -frauen sowie Bürgern und Gemeindevertretern aus der Niederen Börde ziehen am Freitagabend Ortsbürgermeister Matthias Meinecke und Wehrleiter Tobias Buhtz in Klein Ammensleben an zwei Stricken. Als der Vorhang fällt, kommt das große Emblem der Klein Ammensleber Feuerwehr zum Vorschein. Ein symbolischer Akt, um die Einweihung des neuen Gebäudeteils zu feiern. Allerdings gibt es einen Haken dabei.