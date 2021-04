In Samswegen entsteht ein Impfzentrum gegen das Coronavirus für Senioren

Samswegen

Viel zutun haben Ines Wiersdorf und Daniela Baars am Montagvormittag in der Samsweger Sporthalle. Einem kleinen Kraftakt gleichend, schleppen sie Tische und Stühle durch das Gebäude. Das ihre Arbeit einen besonderen Dienst für die Bürger der Gemeinde Niedere Börde leistet, wissen die beiden selbstverständlich. „Wir bereiten die Woche über das dezentrale Impfzentrum für die Niedere Börde vor“, erklärt Daniela Baars. Sie ist Fachdienstleiterin Bürgerdienste in der Gemeindeverwaltung und koordiniert den Einsatz in Samswegen. Noch während die beiden Gemeindemitarbeiterinnen ihre Vorbereitungen treffen, liegen andere Arbeiten bereits in den letzten Zügen. Seit Ostern hatte ein Dienstleistungsunternehmen die gesamte Sporthalle von grundauf gereinigt. Das war unter anderem eine Auflage des Landkreises Börde, welcher für die dezentralen Impfzentren die Verantwortung trägt.

Impfzentrum entsteht nur temporär

Zuvor hatte man bereits mehrere Objekte in der Gemeinde besichtigt, welche für das dezentrale Impfen überhaupt in Frage kommen. Neben der jetzt genutzten Sporthalle, kam noch die Dahlenwarsleber Sporthalle und das Gutensweger Vereinshaus in Frage. „Wir haben uns mit dem Landkreis dann für den Standort Samswegen entschieden, da dieser einen entscheidenden Vorteil bietet“, erläutert Baars. Demnach entfalle hier das aufwendige Aufstellen der Impfkabinen. „Wir werden einfach die Umkleidekabinen nutzen. Deswegen auch die Grundreinigung.“

In Zusammenarbeit mit der Landkreisverwaltung wurden im März alle Personen benachrichtigt, welche für das Impfen in Samswegen in Frage kommen würden. Nach einer ersten Abfrage wären dies 419 Personen gewesen. In einem Fragebogen sollten sich die Personen äußern, ob sie bereits den wichtigen Piks erhalten oder einen anderen Impftermin haben. „Tatsächlich konnte so die Anzahl der zu impfenden Personen auf knapp 200 reduziert werden“, erklärt Daniela Baars weiter. Das liege nicht zuletzt daran, dass nun auch die Hausärzte impfen dürften. Deshalb habe man sich auch entschieden, das Impfen auf zwei Tage zu verkürzen. Vorher seien drei angesetzt gewesen. Auch eine Besonderheit gibt es in Samswegen: Geimpft werden nämlich nur Männer und Frauen, welche mindestens 80 Jahre alt sind. Wenn diese ihre Erstimpfungen am 27. und 28. Mai erhalten haben, werden sie nochmal am 27. und 28. Mai zur Zweitimpfung gebeten.

Senioren werden in Samswegen geimpft

„Danach wird es kein weiteres Impfen in Samswegen geben“, so die Fachdienstleiterin. Das dezentrale Impfen sei lediglich ein Angebot für die Generation Ü-80. Gründe hierfür sind unter anderem die eingeschränkte Mobilität und die besonders hohe Priorität bei der Immunisierung.

Bis das Impfen in Samswegen startet ist allerdings noch einiges zutun. Während weiter gereinigt wird, müssen auch noch Tische und Stühle sowie Markierungen auf den Böden aufgebracht werden.