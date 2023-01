Wolmirstedt - Jedes Jahr aufs Neue müssen sich die Kommunen in Sachsen-Anhalt mit der exakten Planung ihrer Stadtkassen befassen. Auch in Wolmirstedt soll der Haushaltsplan für 2023 in den kommenden Wochen beschlossen werden. Allerdings muss die Stadt in diesem Jahr trotzdem mit einem großen Defizit rechnen. Das hängt nicht zuletzt mit einer Abgabe an den Landkreis zusammen.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.