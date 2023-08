Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Das erste, was das Filmteam an diesem Sonntagvormittag an die Komparsen verteilt hat, sind Sonnencreme und Wasser. Trotz der fast 30 Grad Celsius reihen sich zahlreiche Menschen in langärmeliger Kleidung auf dem Boulevard in Wolmirstedt aneinander. Sie sind gekommen, um einmal im Leben dabei zu sein, wenn in ihrer Stadt ein Spielfilm gedreht wird.