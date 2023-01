In Zielitz hat „Rechts vor links“-Regelung Priorität

Geschwindigkeitsbegrenzung und neue Vorfahrtsregeln: Die Debatte um die geplante Tempo-30-Zone in Zielitz geht weiter. Auch Bürgermeister Stefan Crackau (parteilos) hat sich geäußert.

Bürger wünschen sich mehr Geschwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen - auch durch Polizeibeamte.

Zielitz - Der Bürgermeister von Zielitz, Stefan Crackau, hat die Pläne der Gemeinde zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone verteidigt. Insbesondere die Regel „rechts vor links“ sei eine entscheidende Maßnahme, den Verkehrsfluss in beruhigten Zonen weiter zu verlangsamen, ist er überzeugt. „Der Erfahrungen in anderen Gemeinden haben gezeigt, dass erst das gelegentliche Abstoppen an Straßen mit der Regel ,rechts vor links’ dazu führt, dass tatsächlich auch Tempo 30 gefahren wird“, sagte der Bürgermeister.