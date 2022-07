Ingenieure der Uni Magdeburg erforschen in Barleben das Auto der Zukunft

Der Technologiepark Ostfalen in Barleben entwickelt sich zum Standort für moderne Fahrzeugantriebe. Das wollen die Wissenschaftler dort untersuchen.

Bauprojektleiter Hans-Joachim Franzen, Minister Armin Willingmann, Staatssekretär Jürgen Ude, Uni-Rektor Jens Strackeljan, Landrat Martin Sticknoth und Bürgermeister Frank Nase (von links) versenken die Zeitkapsel in das Fundament des künftigen CMD-Gebäudes.

Barleben - Zwei hohe Baukräne recken sich schon seit mehreren Wochen im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben gen Himmel. Die Bodenplatten aus Stahlbeton sind in der Steinfeldstraße 1 teilweise schon fertig. Die Bauarbeiten für eine Außenstelle der Otto-von-Guericke-Universität laufen also bereits auf vollen Touren.