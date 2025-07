Großevent bei Magdeburg Internationale Meisterschaften und Truck-Wahnsinn für die ganze Familie

In Farsleben bei Magdeburg wird am Wochenende ein großes Lkw-Spektakel geboten. Erneut holt die Firma Papenburg die Internationale Truck Trial Meisterschaft in die Börde. Das Familienevent bietet neben Nervenkitzel auch Spaß für kleine und große Fahrzeug-Fans.