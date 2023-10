Althistoriker Dr. Eckart Frey war schon oft in Israel.

Wolmirstedt. - In Israel kennt sich Dr. Eckart Frey aus. Der Althistoriker hat mehrere Reisen mit Studenten dorthin unternommen, hat außerdem die Partnerschaft der Wolmirstedter Gerhard-Schöne-Schule mit dem israelischen Behindertenheim Beit Uri ins Leben gerufen. Doch nun fallen in Israel Bomben, Menschen sterben. Mit Sorge schaut Eckart Frey auf das Land, das er so tief ins Herz geschlossen hat.